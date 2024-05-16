زيزو يلبي طلب طفل "زملكاوي" قبل مواجهة نهضة بركان المغربي (صورة)

حرص نجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم أحمد سيد زيزو على استقبال الطفل عبد الرحمن، الذي وجه له رسالة مؤخرا.

وكان عبد الرحمن عبر عن حبه الشديد لزيزو، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، لتصل الرسالة إلى نجم الزمالك.

وطالب الطفل عبد الرحمن توصيل سلامه لشيكابالا قائد نادي الزمالك وباقي لاعبي الفريق، ما دفع زيزو لإرسال دعوة خاصة له، بهدف متابعة وحضور التدريبات الجماعية، والتقاط الصور التذكارية مع جميع نجوم الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه نهضة بركان المغربي في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المزمع إقامتها على ملعب القاهرة الأحد المقبل.

وكان الفريق المغربي قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

المصدر: RT