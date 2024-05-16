ضربة قوية لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى ريال مدريد الإسباني صدمة قوية اليوم الخميس، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم المقرر 1 يونيو المقبل، ضد بوروسيا دورتموند على ملعب "ويمبلي".

وتعرض البرازيلي إندريك مهاجم بالميراس، والذي سينضم إلي صفوف ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل، لإصابة قوية في الفخذ خلال مشاركته مع فريقه أمام إندبندنتي ديل فالي بدور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

وتم استبدال إندريك مهاجم بالميراس أمام إندبندنتي بعد مرور 14 دقيقة من عمر أحداث الشوط الثاني، بسبب شعوره بإصابة في فخذه وغادر الملعب على أثره وهو يعاني من ألم شديد.

🚨 BREAKING: Endrick mengalami cedera ketika bertanding dengan Palmeiras hari ini. 🇧🇷



Dia sampai harus ditandu keluar lapangan. Saat ini masih belum diketahui seberapa serius cedera Endrick. Menunggu pengumuman resmi dari Palmeiras.



Hope nothing serious. pic.twitter.com/30KjXPnCd1 — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) May 16, 2024

وخرج المهاجم البرازيلي الشاب على نقالة، ثم جلس على مقاعد بدلاء بالميراس وهو يعرج، ووضع كيسا من الثلج على وضع الإصابة العضلية.

🚨 Preocupación en el Real Madrid con Endrick



▪ Cayó lesionado con el Palmeiras en la Copa Libertadores.



▪ El jugador brasileño se marchó del campo en camilla.https://t.co/1SoHLZC4JS — ElDesmarque (@eldesmarque) May 16, 2024

وتثيرهذه الإصابة قلق نادي ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب يستعد للانضمام إلي المرينغي نهاية الموسم الجاري، فيما يعد هذا بمثابة الصدمة للمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا في يونيو المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"