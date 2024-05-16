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ضربة قوية لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

ضربة قوية لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
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تلقى ريال مدريد الإسباني صدمة قوية اليوم الخميس، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم المقرر 1 يونيو المقبل، ضد بوروسيا دورتموند على ملعب "ويمبلي".

وتعرض البرازيلي إندريك مهاجم بالميراس، والذي سينضم إلي صفوف ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل، لإصابة قوية في الفخذ خلال مشاركته مع فريقه أمام إندبندنتي ديل فالي بدور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

وتم استبدال إندريك مهاجم بالميراس أمام إندبندنتي بعد مرور 14 دقيقة من عمر أحداث الشوط الثاني، بسبب شعوره بإصابة في فخذه وغادر الملعب على أثره وهو يعاني من ألم شديد.

وخرج المهاجم البرازيلي الشاب على نقالة، ثم جلس على مقاعد بدلاء بالميراس وهو يعرج، ووضع كيسا من الثلج على وضع الإصابة العضلية.

وتثيرهذه الإصابة قلق نادي ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب يستعد للانضمام إلي المرينغي نهاية الموسم الجاري، فيما يعد هذا بمثابة الصدمة للمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا في يونيو المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"

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