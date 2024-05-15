سان جيرمان يبعد مبابي عن مواجهة نيس

أعلن نادي باريس سان جيرمان استبعاد مهاجمه كيليان مبابي من تشكيلة الفريق التي ستواجه فريق نيس في الدوري الفرنسي يوم الأربعاء بسبب آلام عضلية.

وحصد النادي الباريسي بالفعل لقب الدوري الـ12، وسيحل ضيفا على نيس في ملعب اليانز ريفييرا مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة.

ويختتم باريس سان جيرمان بعد ذلك مشواره في الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة نادي ميتز.

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كما يفتقد الفريق مهاجمه، عثمان ديمبيلي، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة تولوز الأسبوع الماضي.

وسجل مبابي هدفه الـ27 أمام تولوز، وتصدر ترتيب الهدافين في آخر مباراة له بباريس.

وأكد مبابي علنا الأسبوع الماضي مغادرة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم بعد أن أبلغ النادي بذلك بالفعل في فبراير الماضي.

ورغم أنه لم يعلن وجهته حتى الآن، من المتوقع على نطاق واسع أن ينضم لريال مدريد.

ويأمل باريس سان جيرمان أن يتعافى مبابي من أجل المشاركة في نهائي كأس فرنسا أمام ليون في 25 مايو، مع فرصة إضافة المزيد إلى رصيده التهديفي القياسي للنادي، والبالغ 256 هدفا.

ويحتل نيس المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن ليل وبريست، وما زالت الفرصة أمامه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: "أ ب"