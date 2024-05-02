العراق يتأهل إلى أولمبياد باريس وينضم لمجموعة المغرب "الحديدية"

تأهل منتخب العراق إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بفوزه على نظيره الإندونيسي 2-1 يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة بقطر.

وتقدم المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 19 عن طريق إيفان جينر، وأدرك المنتخب العراقي التعادل في الدقيقة 27 عن طريق زيد تحسين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح منتخب العراق في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول عن طريق علي جاسم.

وسيشارك المنتخب العراقي في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المزمع إقامتها في باريس في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، في المجموعة الثانية "الحديدية" إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

أما إندونيسيا، فستلعب مباراة فاصلة مع منتخب غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا لتحديد المتأهل منهما لأولمبياد باريس.

وتنطلق منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس في الـ24 من يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب.

المصدر: وكالات