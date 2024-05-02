العراق يتأهل إلى أولمبياد باريس وينضم لمجموعة المغرب "الحديدية"
تأهل منتخب العراق إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بفوزه على نظيره الإندونيسي 2-1 يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة بقطر.
وتقدم المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 19 عن طريق إيفان جينر، وأدرك المنتخب العراقي التعادل في الدقيقة 27 عن طريق زيد تحسين.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح منتخب العراق في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول عن طريق علي جاسم.
هدف الحسم والتأهل 😎👏#كأس_آسيا_تحت_23سنة | #العراق_إندونيسياpic.twitter.com/r81f3wXI9v— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) May 2, 2024
وسيشارك المنتخب العراقي في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المزمع إقامتها في باريس في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، في المجموعة الثانية "الحديدية" إلى جانب الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.
أما إندونيسيا، فستلعب مباراة فاصلة مع منتخب غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا لتحديد المتأهل منهما لأولمبياد باريس.
وتنطلق منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس في الـ24 من يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب.
المصدر: وكالات