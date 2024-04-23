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أسرع رجل في العالم يتغنى بجود بيلينغهام.. ويتحدى مبابي

الرياضة

أسرع رجل في العالم يتغنى بجود بيلينغهام.. ويتحدى مبابي
Globallookpress /David Canales
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أشاد العداء الجامايكي الأسطورة، يوسين بولت، بتألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد قبل أن يوجه رسالة تحد للفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

والتقى بولت مع بيلينغهام على هامش تتويج لاعب خط الوسط الإنجليزي، بجائزة أفضل اكتشاف في عام 2023، خلال حفل جوائز "لوريوس العالمية 2024".

وقال يوسين بولت بعد لقائه مع بيلينغهام على هامش حفل الجوائز: "أرى أنه أثار إعجاب الكثير من الناس ولست أنا فقط".

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وأضاف: "عند قدومه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، توقعنا منه أشياء عظيمة، لكن وصل لأفضل مما توقعنا، لقد أظهر موهبته، وسيكون من أفضل لاعبي العالم طوال حياته المهنية".

وعبر بولت، العداء المتوج بـ8 ميداليات ذهبية أولمبية عن سعادته بلقاء بيلينغهام: "إنه لمن دواعي سروري مقابلته وإجراء محادثة معه، إنه جيل جديد يتقدم حقا ويملك إمكانات هائلة".

ومن ناحية أخرى، علق بولت على إمكانية حدوث منافسة مع كيليان مبابي على لقب الأسرع في العالم، قائلا: "كنت أود منافسته، وأنا في أفضل حالاتي لأرى مدى قربه مني".

وأتم يوسين بولت: "أرى أنه في يوم ما، سيكون عليه الركض 100 متر ودعنا نرى متى سيكون هذا".

المصدر: وسائل إعلام  

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