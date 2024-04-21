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النجم الأردني التعمري يقود مونبلييه للفوز على ريمس (فيديو)

الرياضة

النجم الأردني التعمري يقود مونبلييه للفوز على ريمس (فيديو)
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قاد الدولي الأردني موسى التعمري فريقه مونبلييه لتحقيق فوز ثمين على حساب ريمس يوم الأحد ضمن المرحلة الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتعرضت آمال ريمس لإنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة إلى إحدى المسابقات القارية لنكسة عقب خسارته أمام ضيفه مونبلييه 1-2 بسبب هدف للنجم الأردني التعمري قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسجل هدفي مونبلييه كل من موديبو ساغنان (26) والتعمري (86)، فيما أحرز هدف ريمس الإيفواري إيمانويل أغبادو (66).

وتجمد رصيد ريمس عند 40 نقطة في المركز التاسع، بينما عزز مونبلييه رصيده بـ36 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: وكالات

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