اتحاد جدة ينتزع فوزا "قاتلا" من الحزم وفرحة المصري حجازي لم تكتمل! (فيديو)

ساهم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في تحقيق فريقه اتحاد جدة لفوز "قاتل" على مضيفه الحزم بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد بهدفين عن طريق صالح العمري وباولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 21 و57.

وقلص الحزم الفارق بهدف من توقيع محمد فؤاد الثاني في الدقيقة 60، ثم أحرز أنطونيو خوسي دي كارفالهو هدف التعادل عكس مجريات اللعب.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سدد أحمد حجازي كرة قوية لترتطم بحارس مرمى الحزم، التونسي أيمن دحمان وتسكن الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واحتفل حجازي بشكل جنوبي بهذا الهدف القاتل لكن فرحته لم تكتمل حيث لم يحتسب الهدف باسم المدافع المصري.

حجازي هدف في آخر دقيقة و فرحة جنونية



بنزيما و باقي لاعبين الاتحاد ليش زعلانين 🤔 pic.twitter.com/zgrAZVfef5 — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) April 21, 2024

في البداية اعتقد الجميع أن الهدف من توقيع حجازي لكن موقع الدوري السعودي أظهر أن الهدف احتسب لحارس الحزم بالخطأ في مرماه.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: RT