اتحاد جدة ينتزع فوزا "قاتلا" من الحزم وفرحة المصري حجازي لم تكتمل! (فيديو)
ساهم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في تحقيق فريقه اتحاد جدة لفوز "قاتل" على مضيفه الحزم بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم الاتحاد بهدفين عن طريق صالح العمري وباولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 21 و57.
وقلص الحزم الفارق بهدف من توقيع محمد فؤاد الثاني في الدقيقة 60، ثم أحرز أنطونيو خوسي دي كارفالهو هدف التعادل عكس مجريات اللعب.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سدد أحمد حجازي كرة قوية لترتطم بحارس مرمى الحزم، التونسي أيمن دحمان وتسكن الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
حسرة دحمان 🇹🇳— دوري روشن السعودي (@SPL) April 20, 2024
فرحة حجازي 🇪🇬
هدف الدقائق الأخيرة يمنح @ittihad نقاط المباراة ☑️
#الحزم_الاتحاد | #yallaRSLpic.twitter.com/M0RkRbDHeN
واحتفل حجازي بشكل جنوبي بهذا الهدف القاتل لكن فرحته لم تكتمل حيث لم يحتسب الهدف باسم المدافع المصري.
حجازي هدف في آخر دقيقة و فرحة جنونية— محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) April 21, 2024
بنزيما و باقي لاعبين الاتحاد ليش زعلانين 🤔 pic.twitter.com/zgrAZVfef5
في البداية اعتقد الجميع أن الهدف من توقيع حجازي لكن موقع الدوري السعودي أظهر أن الهدف احتسب لحارس الحزم بالخطأ في مرماه.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
المصدر: RT