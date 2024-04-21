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اتحاد جدة ينتزع فوزا "قاتلا" من الحزم وفرحة المصري حجازي لم تكتمل! (فيديو)

الرياضة

اتحاد جدة ينتزع فوزا
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ساهم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في تحقيق فريقه اتحاد جدة لفوز "قاتل" على مضيفه الحزم بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد بهدفين عن طريق صالح العمري وباولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 21 و57.

وقلص الحزم الفارق بهدف من توقيع محمد فؤاد الثاني في الدقيقة 60، ثم أحرز أنطونيو خوسي دي كارفالهو هدف التعادل عكس مجريات اللعب.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سدد أحمد حجازي كرة قوية لترتطم بحارس مرمى الحزم، التونسي أيمن دحمان وتسكن الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واحتفل حجازي بشكل جنوبي بهذا الهدف القاتل لكن فرحته لم تكتمل حيث لم يحتسب الهدف باسم المدافع المصري.

في البداية اعتقد الجميع أن الهدف من توقيع حجازي لكن موقع الدوري السعودي أظهر أن الهدف احتسب لحارس الحزم بالخطأ في مرماه.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: RT

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