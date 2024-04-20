المصنفة أولى عالميا سابقا موغوروسا تعلن اعتزالها

أعلنت الإسبانية غاربيني موغوروسا، المصنفة أولى عالميا سابقا والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، السبت أنها وضعت حدا لمسيرتها بعد أكثر من عام على ابتعادها عن ملاعب التنس.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما في مؤتمر صحفي "حان الوقت لقول وداعا. لقد كانت مسيرة احترافية طويلة وجميلة، لكنني أشعر أن الوقت قد حان للاعتزال".

وأضافت موغوروسا التي تعود آخر مشاركة لها في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات إلى نهاية يناير 2023 "إنه قرار فكرت فيه شيئا فشيئا"، مشيرة إلى أن "الأشهر الأخيرة كانت حاسمة".

وتابعت "بعد توقفي عن اللعب، عدت إلى المنزل واستفدت بالكامل من الراحة. شعرت بتحسن مع مرور كل يوم ولم أفتقد الانضباط وقيود الحياة التي تركتها ورائي".

وأصدرت موغوروسا المولودة في كاراكس من أب إسباني وأم فنزويلية والتي كان آخر تتويج لها في بطولة الماسترز الختامية "دبليو تي إيه" في نهاية عام 2021، اعتزالها قبل حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية، المقرر الاثنين في مدريد، من طرف المؤسسة التي ستلعب فيها في المستقبل دور سفيرة.

وفازت موغوروسا خلال السنوات العشر التي قضتها على أعلى مستوى والتي أشرفت على تدريبها خلالها مواطنتها البطلة السابقة كونشيتا مارتينيس، بعشرة ألقاب بينها لقبان كبيران في رولان غاروس وويمبلدون.

المصدر: وكالات