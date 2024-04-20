التشكيلة الأساسية لموقعة مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، ومدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيلة فريقيهما لخوض المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر غوارديولا الدفع بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا.

خط الدفاع: أكي – أكانجي - ستونز- ووكر.

خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين - جاك غريليش - ألفاريز.

Your City side! 🩵



XI | Ortega Moreno, Walker (C), Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez



SUBS | Ederson, Dias, Kovacic, Doku, Gomez, Gvardiol, Nunes, Bobb, Lewis#ManCity | @etihadpic.twitter.com/dT2NJRjyld — Manchester City (@ManCity) April 20, 2024

أما مدرب تشيلسي، فسيعتمد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو غوستو، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاغر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم:ماديوكي، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.

Introducing our semi-final XI…



🇦🇷 Enzo returns in the middle.

©️ Gallagher captains the Blues.

⚡️ Madueke keeps his place.@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACuppic.twitter.com/j8e0nFXH46 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2024

ويلعب الفائز من مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في النهائي مع المتأهل من اللقاء الذي سيجمع غدا الأحد بين كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد.

المصدر: RT