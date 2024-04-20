نهضة بركان المغربي يغادر مطار "هواري بومدين" ويضع شرطا لخوض مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائري (صور)

كشفت صحف مغربية، أن بعثة نهضة بركان المغربي لكرة القدم، استجابت لطلب الاتحاد الإفريقي للعبة وغادرت مطار "هواري بومدين" بالجزائر نحو الفندق "بعد معاناة دامت لأزيد من عشر ساعات".

ووصلت بعثة نهضة بركان إلى الأراضي الجزائرية أمس الجمعة لمواجهه اتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، لكن السلطات الجزائرية وفقا لتقارير مغربية، رفضت خروج بعثة الفريق المغربي من المطار بالأمتعة الخاصة بهم بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

واستندت السلطات الجزائرية في قرارها وفقا لـ"النهار" الجزائرية، على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقوانين "الكاف" التي تحظر استخدام شعارات سياسية على قمصان اللاعبين وتجيز فقط استخدام ألوان الراية الوطنية عليها.

وكشفت "هسبورت" المغربية نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولي نهضة بركان استجابوا لطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمغادرة المطار والتوجه إلى فندق الإقامة، مع وعد بالتوصل بمعدات فريقهم الرياضية كاملة غير منقوصة صباح السبت قبل خوض التدريبات، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة غدا الأحد.

وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي نهضة بركان أبلغوا "الكاف" بأنهم لن يخوضوا المواجهة في حال عدم توصلهم بأقمصتهم، ما يجعل مصير المواجهة مهددا إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

ونقلت "هسبورت"، أن الفريق المغربي أكد على أن الأقمصة مصادق عليها من "الكاف"، ولا يتوفر على أقمصة ثانية بالجزائر، حيث أن لعبه المباراة في موعدها رهين بتوصله بمعداته كاملة.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو المغربي ولا الجزائري أي بيان بشأن مصير المباراة حتى الآن.

المصدر: "هسبورت" + وكالات