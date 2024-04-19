بعد تألقه في لقاء مانشستر سيتي.. نجم ريال مدريد يبلغ الإدارة برحيله مع نهاية الموسم

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، يوم الجمعة، أن قائد ريال مدريد، المدافع الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز، أبلغ إدارة ناديه برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

وكتب رومانو عبر حسابه في منصة "إكس ": "ناتشو أبلغ ريال مدريد بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري.. النادي تم إخباره بالفعل".

🚨⚪️ Nacho has informed Real Madrid of his intention to leave at the end of the season.



The club has been informed, as reported by @jfelixdiaz@marca.



Nacho’s contract expires in June and he’s now really planning to leave as free agent. pic.twitter.com/SGFNtsLu0H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2024

وأشار رومانو في تدوينة أخرى، أن نادي إنتر الإيطالي يبدي اهتمامه بضم ناتشو، مضيفا: "أظهر إنتر مرة أخرى اهتمامه القوي بناتشو لضمه في صفقة انتقال حر بعد أن حاولوا التوقيع معه بالفعل قبل عام واحد. لكن الأمر ليس سهلا".

🇪🇸 Inter are showing again their strong interest in Nacho as free agent, after they tried to sign him already one year ago. But it’s not easy.



Nacho wants to keep all options open to several clubs — including those outside Europe.



He’s expected to leave Real Madrid in June. pic.twitter.com/E4u6yngbY8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2024

وتابع الخبير الإيطالي: "يريد ناتشو إبقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام العديد من الأندية، بما في ذلك الأندية خارج أوروبا".

ومن المتوقع أن يغادر المدافع الإسباني، ريال مدريد مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وشارك ناتشو (34 عاما) خلال الموسم الحالي، في 36 مباراة بقميص الريال في جميع المسابقات، ويعد

بمثابة رجل ريال مدريد الذي يظهر في المواعيد الحاسمة لتعويض غياب أي لاعب سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى فضلا عن مركزه الأساسي كقلب الدفاع.

وظهر ناتشو في هذا الموقف مرة أخرى خلال ملحمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وقدم ناتشو أداء جيدا بتطبيقه لحراسة مشددة على نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند الذي لم يظهر بمستواه المعهود، كما نجح المدافع الإسباني في تسجيل ركلته الترجيحية ليساهم في فوز فريقه على مان سيتي بركلات الترجيح 4-3 وعبوره للمربع الذهبي.

المصدر: فابريزيو رومانو