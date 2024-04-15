كهربا يسقط بشكل مفاجئ ويغمى عليه بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك (فيديو)

سقط المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة فريقه الأهلي ضد غريمه الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري يوم الاثنين.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

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وفور إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية المباراة، سقط كهربا على الأرض، واندفع نحوه بعض لاعبي الفريقين.

وتدخل الجهاز الطبي للأهلي الذي نجح في إسعاف كهربا سريعا حيث استعاد اللاعب وعيه ووقف على قدميه مجددا قبل مغادرته الملعب.

اغماء كهربا بعد إنتهاء المباراة.....سلامات يا كهروب pic.twitter.com/ou4yokAdXz — 💫Moshira Elmesiry💫 (@Elmesiry____) April 15, 2024

وشارك كهربا، نجم الزمالك السابق، في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 90.

وارتقى الزمالك إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد الأهلي التاسع لكن من 11 مباراة.

المصدر: وكالات