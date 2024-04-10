بعض المسابقات بأولمبياد باريس 2024 في خطر

يواجه جزء من مسابقات الترياتلون (سباق ثلاثي: سباحة وركوب الدراجات والجري) في أولمبياد باريس 2024 خطر الإلغاء، وذلك حسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة للألعاب توني إستانج.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات إستانغيت التي اعترف فيها أنه من الممكن إلغاء جزء السباحة في الترياتلون بسبب جودة المياه في نهر السين.

وأوضح أنه عند هطول الأمطار الغزيرة، ترتفع مستويات البكتيريا البرازية الخطيرة في المياه.

وأضاف إستانجي أن اللجنة المنظمة وضعت خطة طوارئ، أحد الخيارات هو النظر في تأجيل انطلاق المنافسات في الألعاب إلى موعد لاحق.

وفي وقت سابق، أجرى علماء البيئة اختبارات ووجدوا أن جودة المياه في نهر السين لا تزال لا تلبي المعايير الموصى بها للسباحة.

وأشار العلماء إلى المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون الذين سيشاركون في مسابقات الترياتلون والسباحة في المياه المفتوحة.

Olympic triathlon swimming leg could be cancelled over Seine water quality https://t.co/R0bT1pFfbf — Guardian sport (@guardian_sport) April 9, 2024

إقرأ المزيد

وفي أغسطس 2023، ألغيت بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس.

وتم رفض البطولة بسبب تلوث المياه في نهر السين، وكان من المفترض أن تكون هذه المسابقات اختبارات تسبق الألعاب الأولمبية.

وتم حظر السباحة في نهر السين منذ عام 1923، ويرجع ذلك بسبب التدهور الكبير في جودة مياه النهر، ويعود نظام الصرف الصحي إلى القرن التاسع عشر ويقوم على صب مياه الصرف في أنفاق تحت شوارع باريس، في الأوقات العادية يصل الصرف إلى مراكز المعالجة في ضواحي العاصمة، ولكن حين تهطل أمطار غزيرة يختلط فائض الصرف بمياه نهر السين،، وتم التخطيط لتنظيف النهر مع بداية الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو القادم إلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: theguardian