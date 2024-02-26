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شاهد.. هدف رائع بقدم برتغالية يخطف الأنظار

الرياضة

شاهد.. هدف رائع بقدم برتغالية يخطف الأنظار
AFP /Isabella BONOTTO
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خطف البرتغالي رفائيل لياو، مهاجم نادي ميلان، الأضواء بهدف رائع سجله في مرمى ضيفه أتالانتا (1-1) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ألأحد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصعق لياو الضيوف بهدف سريع وجميل سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، وبطريقة جميلة، حيث راوغ المهاجم البرتغالي لاعبين ببراعة قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة.

ورفع ميلان بذلك رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما يشغل نادي أتالانتا المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة.

المصدر: RT 

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