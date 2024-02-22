الدوري الأوروبي.. ميلان وبنفيكا إلى ثمن النهائي

بلغ ميلان الإيطالي ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم على الرغم من خسارته 2-3 أمام مضيفه رين الفرنسي يوم الخميس، مستفيدا من فوزه الكبير 3-0 ذهابا.

وافتتح بنجامان بوريغو التسجيل لرين بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعد تمريرة من باتيست سانتاماريا في الدقيقة 11.

وحاول ديزيريه دويه أن يصعق الضيوف بهدف ثان بسرعة لكن تسديدته علت المرمى (12).

ولم يتأخر الصربي لوكا يوفيتش بالرد لمعادلة النتيجة برأسية إثر عرضية من الفرنسي تيو هيرنانديز (22).

وارتفعت حظوظ رين بمعادلة النتيجة بمجموع المباراتين حين سجل بوريغو مجددا من ركلة جزاء (54).

ولكن الفرحة لم تستمر طويلا حين سجل الجناح البرتغالي رافايل لياو التعادل بعد مجهود فردي، حين انطلق من قبل منتصف الملعب وتواجه مع حارس المرمى المخضرم ستيف مانداندا ليهز الشباك (58).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لرين بعد لمسة يد على يوفيتش، ليسجل بوريغو ثلاثيته (68).

وكاد البديل المغربي إبراهيم صلاح أن يسجل الرابع لكن تسديدته أبعدها الحارس مانيان (88)، كما فعل مع تسديدة كاليمويندو (89).

وتأهل بنفيكا البرتغالي بدوره إلى ثمن النهائي بعد تعادله السلبي مع مضيفه تولوز الفرنسي، وذلك بعد فوزه عليه ذهابا 2-1.

المصدر: وكالات