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تصريح يصدم جماهير ليفربول بشأن أليسون

الرياضة

تصريح يصدم جماهير ليفربول بشأن أليسون
AFP
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وجه دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل صدمة كبرى بشأن إصابة أليسون بيكر حارس مرمى السليساو وفريق ليفربول، وموقفه من التواجد مع المنتخب الفترة المقبلة.

وغاب أليسون عن المشاركة مع ليفربول، منذ مباراة بيرنلي، يوم 10 فبراير الماضي، ووقتها علل مدربه يورغن كلوب، ذلك، بإصابة البرازيلي بنزلة برد.

وبعد ذلك، استمر غياب أليسون أمام برينتفورد، في مباراة 17 فبراير، وأوضح كلوب أن ذلك يعود إلى معاناته من إصابة عضلية، دون أن يفصح عن موعد عودته للملاعب.

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وقال دوبريفال، في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "أليسون سيغيب عن المباريات الدولية المقبلة".

وتبرز تصريحات دوبريفال، أن أليسون لن يعود قبل نهاية مارس المقبل، لأن فترة التوقف الدولي المقبلة، ستنطلق يوم 18 من الشهر المقبل، وستنتهي يوم 26 منه.

وبذلك سيغيب أليسون عن عديد المباريات الحاسمة لليفربول في الفترة المقبلة، منها مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة ولقاء مانشستر سيتي في البريميرليغ.

ويلعب فريق ليفربول ضد لوتون تاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر:"وسائل إعلام"

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