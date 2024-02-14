فيلا ودولارات وأعلى وسام بالبلاد.. تكريم كوت ديفوار لأبطال إفريقيا

تم تكريم نجوم منتخب كوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه في حفل فخم بالقصر الجمهوري، احتفاء بفوزهم بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخهم.

وتلقى كل عضو من الفريق مكافأة قدرها 50 مليون فرنك إفريقي (ما يعادل 82 ألف دولار)، بالإضافة إلى "فيلا" بالقيمة ذاتها.

بينما تم منح المدرب فاييه الذي انتشل الفريق من الهاوية إلى قمة النصر، ضعف المكافأة بـ100 مليون فرنك إفريقي (164 ألف دولار) تقديرا لجهوده البطولية.

Ce mardi, au cours de la cérémonie de réception de l'Équipe nationale de Football, le Président @AOuattara_PRCI, a félicité les Éléphants ainsi que leur encadrement technique pour avoir brillamment remporté la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, ⤵️ pic.twitter.com/CqZtLfuP3R — Presidenceci (@Presidenceci) February 13, 2024

وقال الرئيس العاجي الحسن واتارا، في خطابه الملهم أمام الأبطال قال: "لقد أسعدتم الشعب العاجي بأكمله"، مؤكدا تقدير الدولة لإنجازهم بمنحهم الوسام الوطني، أرفع وسام في البلاد.

وبات المدرب إيميريس فاييه أول مدرب في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا يتوج باللقب دون أن يتولى قيادة الفريق الفائز منذ بداية المسابقة، حيث تولى قيادة "الأفيال" عقب المباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، والتي خسرها الإيفواريون برباعية نظيفة أمام غينيا الاستوائية.

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وشهدت العاصمة أبيدجان احتفالات مهيبة، حيث خرجت الجماهير بأعداد غفيرة إلى الشوارع، ملوحة بالأعلام ومرددة الأهازيج والأناشيد الوطنية، في مشهد يعكس الفخر والانتماء.

وكان ملعب "فيليكس بواني" مركزا للاحتفالات، حيث تجمع الآلاف للترحيب بأبطالهم في موكب خاص جاب شوارع المدينة.





المصدر: "وسائل إعلام"