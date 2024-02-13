شاهد.. أمير قطر يمارس رياضة التجديف

شارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في فعاليات اليوم الرياضي في البلاد، اليوم الثلاثاء، من خلال ممارسة رياضة التجديف، في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد.

وتداولت وسائل إعلام قطرية وإعلاميون قطريون لقطات لمشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رياضة التجديف عبر منصة "إكس".

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني أيضا، عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"، صورا لأمير البلاد خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي في قطر، وعلقت، قائلة: "سمو الأمير #تميم_بن_حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد".

سمو الأمير #تميم_بن_حمد آل ثاني، يشارك في فعاليات #اليوم_الرياضي_قطر من خلال ممارسة رياضة التجديف في جزيرة بن غنام على الساحل الشرقي للبلاد 🇶🇦 pic.twitter.com/ZrcC9THn9J — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 13, 2024

وكانت قطر قد استضافت بطولة كاس آسيا 2023 إذ حقق "العنابي" اللقب بعد الفوز على الأردن بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة حضرها الشيخ تميم بن حمد وتوج فيها قائد المنتخب القطري، حسن الهيدوس باللقب القاري الثاني على التوالي لقطر.

المصدر: منصات التواصل