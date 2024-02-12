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مقتل رياضي أوكراني طعنا في ألمانيا

الرياضة

مقتل رياضي أوكراني طعنا في ألمانيا
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تعرض لاعب كرة السلة الأوكراني فلاديمير إرماكوف البالغ 17 عاما، للطعن حتى الموت في أحد شوارع مدينة دوسلدورف الألمانية.

فيما يرقد صديقه اللاعب الأوكراني أرتيم كوزاتشينكو في العناية المركزة، وفقا لمنشور على صفحة اتحاد أوكرانيا بكرة السلة في "فيسبوك" فجر اليوم الاثنين.

وبحسب التقرير، هاجم مجهولون بالسكاكين اللاعبين "لمجرد أنهم أوكرانيون" قبل أيام قليلة في دوسلدورف، حيث وصل الشباب للمشاركة في إحدى المنافسات.

مقتل رياضي أوكراني طعنا في ألمانيا
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ولعب إرماكوف وكوزاتشينكو لفريق الشباب ART Giants (تحت 19 عاما) في نادي دوسلدورف.

وتقوم الشرطة المحلية بالتحقيق في القضية، في ظل تواجد شهود في مسرح الجريمة.

ووفقا للاتحاد، فإن القتيل إرماكوف لعب كرة السلة في فرق صغار "تيفاز" و"5T.E.A.M.-DYUSSH-12". بصفته عضوا في منتخب الشباب الأوكراني (تحت 16 عاما)، وشارك ببطولة أوروبا 2022 في بلغاريا.

المصدر: "لينتا.رو"

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