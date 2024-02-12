رونالدو يتجاهل واقعة "الحركة المشينة" برسالة جديدة

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، رسالة جديدة، الأحد، خلال تواجده في تدريبات العالمي.

وخسر النصر لقب كأس موسم الرياض بسقوطه أمام الهلال 2-0 على ملعب المملكة أرينا الخميس الماضي، في مباراة استمع فيها نجم الفريق الأصفر رونالدو خلالها مجددا لهتاف "ميسي" الذي أصبح معتادا في ملاعب السعودية عند مواجهة "الدون".

وأثار رونالدو الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما أقدم على تصرف غير لائق عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الهلال في كأس موسم الرياض، أثناء توجهه لغرفة تبديل الملابس، بعد أن ألقى أحد المشجعين وشاح الهلال إلى جانب كريستيانو.

ونشر رونالدو صورة من تدريباته مع النصر، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "تركيزي على المهمة المقبلة"، في إشارة إلى أنه يتجاهل كل ما أثير خلال الأيام الماضية.

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ويستعد النصر حاليا لمواجهة الفيحاء في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث سيخوض مباراة الذهاب الأربعاء القادم، ومن ثم سيلعب في دوري روشن أمام الفتح ضمن مباريات الجولة الـ20.

ويحتل الفريق "الأصفر" وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة.

المصدر: instagram/cristiano