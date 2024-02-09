مطالبات بالتحقيق في واقعة كريستيانو رونالدو "المشينة" تجاه جماهير الهلال السعودي

أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على تصرف غريب بعد نهاية مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض لكرة القدم.

وتمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على النصر 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا.

وفشل رونالدو في السيطرة على حالة الغضب الذي تملكته ولم يستطع التحكم في تصرفاته عقب خسارة كأس موسم الرياض أمام الهلال، وتعرضه لهتافات معادية من قبل جمهور الهلال.

ورصدت الكاميرات سلوكا وصفته الجماهير بالمشين وسيئ السلوك، عند توجه رونالدو لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو كريستيانو، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.

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كريستيانو رونالدو لم يتوفق أبدًا في هذه اللقطة!!!!



حركة غير إخلاقية للأسف!! pic.twitter.com/DOQHD4xues — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 8, 2024

وطالبت إدارة الهلال من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة وفحص مقاطع الفيديو، وتوقيع عقوبة على البرتغالي في حال ثبت سوء السلوك تجاه جمهور الهلال.

وطالب الإعلامي الرياضي السعودي علي الزهراني بمعاقبة قائد النصر، وكتب الزهراني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحركة التي قام بها كريستيانو حركة قبيحة وسقطة ونقطة سوداء في تاريخه ، مثل هذه التجاوزات الخادشة للأدب والأخلاق يجب أن تضع تحت طائلة عقوبة القانون الانضباطي الذي يردع مثل هذه التصرفات المعيبة التي تتنافى مع قيمة الروح الرياضية والتنافس الشريف ، يا حمرة الخجل أين أنت !

الحركة التي قام بها كرستيانو حركة قبيحة وسقطة ونقطة سوداء في تاريخه .. مثل هذه التجاوزات الخادشة للأدب والأخلاق يجب أن تضع تحت طائلة عقوبة القانون الانضباطي الذي يردع مثل هذه التصرفات المعيبة التي تتنافى مع قيمة الروح الرياضية والتنافس الشريف .. يا حمرة الخجل أين أنتِ ..! — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) February 9, 2024

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وأثار تصرف رونالدو ضجة واسعة في السعودية خاصة من جانب جماهير الهلال التي طالبت بإنزال أقسى العقوبات على "الدون" ومطالبات بترحيله.

وخسر النصر أمام الهلال، مساء الخميس، بثنائية دون رد عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 16 و30، في ختام مباريات كأس موسم الرياض 2024.

وعقب المباراة توجه الجهاز الفني ولاعبو النصر لغرفة خلع الملابس، في محاولة للهروب من مراسم التتويج بسبب الخسارة.

المصدر: "وسائل إعلام"