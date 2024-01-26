سيطرة مغربية على تشكيل دور المجموعات الأفضل بكأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس، عن "التشكيل المثالي" لدور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وانتهت مباريات دور المجموعات بتأهل 16 فريقا للتنافس في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وشهد دور المجموعات نتائج مفاجئة للغاية.

إذ ودع عدد من المنتخبات الكبيرة، على رأسها الجزائر وتونس وغانا، مع مفاجآت أخرى بتأهل موريتانيا وناميبيا، إلى ثمن النهائي.

ونشر حساب الكاف الرسمي عبر منصة "إكس"، التشكيل الأفضل بالبطولة في دور المجموعات الذي انتهى يوم الأربعاء بمباريات المجموعة السادسة.

🇲🇦 X4

🇸🇳 X3

🇬🇶 X2

🇨🇩 X1

🇦🇴 X1



Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! 🔝 pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ — CAF (@CAF_Online) January 25, 2024

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وسيطر نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم على "التشكيل المثالي"، بتواجد 4 لاعبين، هم: "نايف أكرد، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، وعز الدين أوناحي".

وجاءت التشكيلة الأفضل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو (غينيا الإستوائية).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – نايف أكرد (المغرب) – آرثر ماسوكو (الكونغو الديمقراطية).

خط الوسط: لامين كامارا (السنغال) – سفيان أمرابط (المغرب) – عز الدين أوناحي (المغرب).

خط الهجوم: جيلسون دالا (أنغولا) – إيميليو إنسوي (غينيا الإستوائية) – إسماعيلا سار (السنغال).

ولم يضم "التشكيل المثالي" لدور المجموعات، سوى اسم وحيد فقط من محترفي دوري روشن السعودي، وهو السنغالي كاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال.

فيما غاب السنغالي الآخر ساديو ماني، جناح نادي النصر السعودي، عن "التشكيل المثالي"، على الرغم من تسجيله هدفا وصناعته 2 آخرين، في دور المجموعات، بالإضافة إلى عدم تواجد ثنائي عملاق جدة الأهلي "الساحر الجزائري رياض محرز ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه"، اللذين قدما بطولة سيئة للغاية.

المصدر: twitter/CAF_Online +RT