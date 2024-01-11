كأس آسيا "2023".. سبعة ملاعب مونديالية تستضيف النهائيات في قطر

تقام مباريات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في قطر بدءا من غد الجمعة على ملاعب مترفة احتضن معظمها نهائيات مونديال "قطر 2022".

وتنطلق منافسات البطولة في 12 يناير الحالي وتستمر حتى 10 فبراير المقبل على تسعة ملاعب حديثة، من بينها سبعة استضافت مباريات كأس العالم التي نظمتها قطر نهاية العام الماضي.

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وبعدما كان مقررا استضافة ملعب البيت في مدينة الخور الشمالية المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس آسيا "2023"، أعلن المنظمون في أغسطس الماضي أن ملعب "لوسيل" سيستضيف المباراتين، حيث يقص المنتخب المضيف حامل اللقب شريط المنافسات بمواجهة نظيره اللبناني.

وتبلغ سعة ملعب "لوسيل" 88 ألف متفرج، واشتهر باستضافة نهائي مونديال "قطر 2022" الذي شهد تتويج الأرجنتين على حساب فرنسا.

وتقام مباراتا نصف النهائي في ملعبي أحمد بن علي والثمامة.

وتحتضن منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، ستة ملاعب مونديالية إلى جانب لوسيل هي: البيت (الخور)، الجنوب (الوكرة)، الثمامة، أحمد بن علي (الريان)، المدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

والملعب المونديالي الوحيد الذي سيغيب عن البطولة القارية، هو استاد 974 الذي أعلن عن نية تفكيكه بعد الحدث العالمي.

وبفضل تقارب المسافات سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة واحدة خلال اليوم.

وستكون قطر أول مضيفة للنهائيات ثلاث مرات بعد عامي 1988 و2011.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية شهري يونيو ويوليو 2023، قبل أن تعتذر الصين العام الماضي بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وفي ما يأتي سعة الملاعب المضيفة لكأس آسيا "2023":

لوسيل (88 ألف متفرج)

البيت (68.895 متفرجا)

خليفة الدولي (45.857 متفرجا)

أحمد بن علي (45.032 متفرجا)

المدينة التعليمية (44.667 متفرجا)

الجنوب (44.325 متفرجا)

الثمامة (44.400 متفرج)

جاسم بن حمد (13.030 متفرجا)

عبدالله بن خليفة (10 آلاف متفرج).

المصدر: وكالات