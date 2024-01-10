كأس إفريقيا.. لاعبو منتخب غامبيا يعلنون الإضراب قبل أيام من انطلاق البطولة

قاطع لاعبو منتخب غامبيا الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس إفريقيا، وذلك لعدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات البطولة القارية.

وكان من المقرر أن يجري المنتخب الغامبي جلسة تدريبية وداعية أمام جماهيره على الملعب الوطني في بانغول أمس الثلاثاء، لكن اللاعبين رفضوا خوض التدريبات وأصروا على الحصول على المكافآت التي وعدوا بها.

وطلب المدير الفني البلجيكي لمنتخب غامبيا توم سانتفيت، مساعدة الجماهير وأعضاء فريقه الفني لإقناع اللاعبين بتغيير موقفهم، لكن الجماهير عبرت عن استيائها وطالبت المسؤولين بدفع المكافأة للاعبين.

#AFCON2023 stories from the #Gambia



The Scorpions failed to turn up to their open training session at the independent stadium due to unpaid bonuses. Tom Saintfiet and his technical team greeted the crowds as hundreds came to watch the scropion train. The Belgian-based gaffer is… pic.twitter.com/WkjKJSDLdq — Buba Jallow Fallaboweh (@soccercafe1) January 9, 2024

وتلقى لاعبو منتخب غامبيا وعودا بالحصول على مكافأة تبلغ 15 ألف دولار أمريكي لكل لاعب حال التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار لكن هذه الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وينافس منتخب غامبيا في بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل في المجموعة الثالثة بجانب السنغال حاملة اللقب والكاميرون وغينيا.

المصدر:WIW SPORT