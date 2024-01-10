كأس إيطاليا.. فيورنتينا أول المتأهلين إلى نصف النهائي (فيديو)

بات فيورنتينا أول المتأهلين إلى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بولونيا برَكلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

وسجل فيورنتينا ركلاته الترجيحية الخمس، فيما أهدر بولونيا واحدة وكانت الخامسة الأخيرة عندما سدد مدافعه النمساوي ستيفان بوش فوق العارضة.

وأنهى فيورنتينا مغامرة بولونيا مفاجأة ذهاب الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي جرد إنتر ميلان، بطل النسختين الأخيرتين لكأس إيطاليا والمتصدر لـ"الكالتشيو" من اللقب بإقصائه من ثمن النهائي.

وكان فيورنتينا خسر نهائي النسخة الأخيرة لكأس إيطاليا أمام إنتر 1-2.

وسيخوض فيورنتينا نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا للمرة الثالثة تواليا وسينتظر الفائز من مباراة ميلان وضيفه أتالانتا المقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء في "سان سيرو".

ويلتقي الأربعاء أيضا لاتسيو مع جاره روما، فيما يختتم الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا غدا الخميس بلقاء يوفنتوس مع فروزينوني.

المصدر: وكالات