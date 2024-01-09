 
مباشر

وزير الرياضة المصري يتقدم بطلب للاعبي منتخب "الفراعنة" قبل مشاركتهم في كأس إفريقيا

الرياضة

وزير الرياضة المصري يتقدم بطلب للاعبي منتخب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqyy

زار وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي معسكر منتخب بلاده يوم الثلاثاء لتحفيز اللاعبين، قبل سفرهم إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق منافساتها السبت المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار عصر اليوم، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

إقرأ المزيد
هل يفك صلاح أخيرا عقدته ويتوج باللقب الضائع؟
هل يفك صلاح أخيرا عقدته ويتوج باللقب الضائع؟

وعقد صبحي جلسة مع لاعبي منتخب مصر، أكد خلالها أن الجماهير تنتظر منهم لقب أمم إفريقيا الغائب منذ عام 2010.

وقال صبحي خلال الاجتماع: "لدينا ثقة كبيرة في هذا الجيل، ولن نتأخر عن تنفيذ أي مطالب أو تسهيل أي عقبات".

ويلعب منتخب مصر، الأكثر فوزا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا