كأس إنجلترا.. مانشستر يونايتد يتخطى ويغان ويبلغ الدور الرابع (فيديو)

بلغ مانشستر يونايتد الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ويغان أثلتيك من الدرجة الثالثة بهدفين دون رد.

واستهل يونايتد، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة، عام 2024 بفوز لم يحمل الكثير من البريق لجماهيره، بعدما كان ختم رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ العام الماضي على وقع خمس هزائم وتعادل وفوز يتيم في ديسمبر الماضي.

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وبدا أن يونايتد سيعاني للخروج فائزا على ملعب "دي دبليو ستاديوم" وتجاوز فخ ويغان، حيث أهدر مهاجموه الكثير من الفرص، في حين تكفلت العارضة برأسية الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 29، وكرة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (40).

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف مدافعه البرتغالي ديوغو دالوت من تسديدة بينية (22)، وانتظر يونايتد حتى الشوط الثاني لمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها وترجمها بنجاح البرتغالي الآخر برونو فرنانديش (74).

Fourth round bound! 🏆@ManUtd battled past a tough task in the form of @LaticsOfficial to secure their place in the #EmiratesFACup fourth round! 🏆 pic.twitter.com/IijWyxmoWU — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2024

ويواجه يونايتد في الدور الرابع الفائز من مباراة نيوبورت من الدرجة الرابعة وإيستليي من الدرجة الخامسة.

وأسفرت قرعة الدور الرابع لكأس إنجلترا التي سحبت أمس الاثنين عن مواجهتين ناريتين بين مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام، وتشيلسي مع أستون فيلا.

المصدر: وكالات