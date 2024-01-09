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قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة صعبة لمانشستر سيتي

الرياضة

قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة صعبة لمانشستر سيتي
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أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024، أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي أمام فريق توتنهام هوتسبير، الفريق الذي يسعى للذهاب بعيدا على مستوى الكأس، وذلك بعدما تراجعت نتائجه نوعا ما بالدوري الإنجليزي.

فيما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لليفربول، وذلك عندما يلاقي الفائز من مباراة نورويتش سيتي وبريستول روفرز.

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نتائج قرعة دور الـ32 لـ كأس الاتحاد الإنجليزي:

ساوثهامبتون x واتفورد 
بلاكبيرن x ريكسهام 
بورنموث x سوانزي سيتي 
وست بروميتش ألبيون x وولفرهامبتون/برينتفورد 
وست هام/بريستول سيتي x نوتينغهام فورست/بلاكبول 
ليستر سيتي x هال سيتي/برمنغهام 
تشيلسي x أستون فيلا 
إيبوسيتش تاون x ميدستون يونايتد 
ليفربول x نورويتش سيتي/بريستول روفرز 
مانشستر سيتي x توتنهام 
ليدز يونايتد x بليموث 
كريستال بالاس/إيفرتون x لوتون تاون/بولتون واندرز 
نيوبورت كونتري/إيستليج x مانشستر يونايتد 
شيفيلد يونايتد x برايتون 
فولهام x نيوكاسل يونايتد 

المصدر: "وكالات"

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