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بوتين يمنح الجنسية الروسية للملاكم الأمريكي جونسون

الرياضة

بوتين يمنح الجنسية الروسية للملاكم الأمريكي جونسون
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للملاكم الأمريكي كيفن جونسون، وفقا لما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وطلب الملاكم الأمريكي من فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية في أبريل الماضي.

بوتين يمنح الجنسية الروسية للملاكم الأمريكي جونسون

وأحدث جونسون البالغ 44 عاما تغييرا على اسمه في 15 أغسطس الماضي، باختيار اسم فلاديميروفيتش كاسمه الأوسط، تيمنا بالرئيس الروسي، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون، كما حصل على ترخيص من اتحاد الملاكمة الروسي.

وحقق جونسون 36 فوزا (20 بالضربة القاضية) و22 خسارة وتعادلين في مسيرته الاحترافية، التي واجه خلالها فيتالي كليتشكو، تايسون فيوري، أنتوني جوشوا، آندي رويز، كوبرات بوليف، ديريك تشيسورا وغيرهم الكثير.

آخر مرة دخل فيها جونسون إلى الحلبة كانت في ديسمبر 2023.

بوتين يمنح الجنسية الروسية للملاكم الأمريكي جونسون
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كما تم منح الجنسية الروسية للكندي بريندان لايبسيتش مهاجم فريق تسيسكا الروسي لهوكي الجليد. 

وأبدى لايبسيتش البالغ 29 عاما في الحصول على الجنسية الروسية في يوليو 2023، ولعب المهاجم 14 مباراة هذا الموسم، سجل فيها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

المصدر: RT

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