زينيت الروسي يضم البرازيلي آرثر من بالميراس

أعلن نادي زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم يوم الاثنين عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي آرثر قادما من بالميراس.

وقال زينيت في بيان نشره على موقعه، إن آرثر البالغ من العمر 25 عاما وقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق الروسي حتى نهاية موسم 2026/2027 مع خيار التمديد لموسم آخر.

Артур — в «Зените»!



Сине-бело-голубые и «Палмейрас» из Сан-Паулу заключили соглашение о переходе бразильского нападающего.



Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон. pic.twitter.com/D3ooNjo9DL — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 8, 2024

ولم يكشف نادي زينيت عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام محلية قدرتها بنحو 18 مليون يورو.

ويلعب آرثر في مركز المهاجم وفي الجناحين الأيسر والأيمن لكنه يتمتع أيضا بخبرة في اللعب في خط الوسط.

وخاض آرثر في الموسم الماضي 43 مباراة مع بالميراس في جميع المسابقات، وسجل 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن زينيت بقيادة مدربه سيرجي سيماك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الروسي برصيد 36 نقطة ويتخلف بفارق نقطتين عن كراسنودار المتصدر.

المصدر:matchtv