مدرب جديد يقود منتخب البرازيل بعد رفض أنشيلوتي تولي المهمة

أعلن نادي ساو باولو أن مدربه الحالي دوريفال جونيور سيرحل عن الفريق لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أقال المدرب المؤقت فرناندو دينيز من منصبه قبل يومين، وذلك بعد أن استلم منصبه في يوليو الماضي خلفا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ساو باولو على "إكس" عن دوريفال قوله "إنه (تدريب منتخب البرازيل) حلم شخصي تحول إلى حقيقة".

ونجح دوريفال (61 عاما) في قيادة فلامينغو إلى لقبين كبيرين عام 2022 هما كأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس (موازية لدوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى تدريب ساو باولو الذي قاده إلى إحراز كأس البرازيل أيضا عام 2023.

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وكان من المفترض أن يستلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، لكن هذا الملف أُقفِل بعدما قرر المدرب الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى 2026.

وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركا المهمة مؤقتا لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي، دينيز.

وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ"سيليساو"، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.

وتحتل البرازيل حاليا المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية وهو المركز الأخير المؤهل مباشرة إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: وكالات