صفقة ضم رونالدو إلى النصر تحتل المركز الأول في تصويت "RT العربية" حول أكثر الصفقات السعودية نجاحا

فازت صفقة نادي النصر السعودي بضم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، بالمركز الأول في تصويت "RT العربية" حول أكثر صفقات الأندية السعودية نجاحا خلال 2023.

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واستحوذت صفقة نادي النصر بانتداب البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة الترتيب بنسبة 61.6%، حيث صوت 2025 شخصا من إجمالي 3291 لصالحها.

وفي المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، نجد صفقتي نادي الهلال لانتداب اللاعبين المغربي ياسين بونو، 15.8%، والجزائري رياض محرز 10%.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع إجمالي نسبة التصويت عن العام الماضي يعود للقيود التي يفرضها الغرب على قناة RT حول العالم، والتضييق الإعلامي عليها عبر وسائل التواصل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء ترتيب مراكز باقي الأندية في الاستطلاع على النحو التالي:

المصدر: RT