النساء يقدن افتتاح المونديال بين الاتحاد السعودي وأوكلاند

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم نسائيا لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف السعودية نسخة 2023 من كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدا الثلاثاء بجدة.

ويقود طاقم التحكيم النسائي مباراة الافتتاح توري بينسو، ويعاونها طاقم بولندي لتقنية الفار مكون من "توماس بوليستكيفيتش – سيمون مارسينياك – كوياتكوفسكي – آدم كوبسياك".

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ويلعب الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند، أمام الأهلي المصري بطل إفريقيا في ربع النهائي الجمعة المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي المصري، ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، في الدور ربع النهائي مساء يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية لنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية، والأولى كانت في 2005، والتي حل فيها الاتحاد في المركز الرابع.

المصدر: "وسائل إعلام"