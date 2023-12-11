 
مباشر

طرد لاعب في ألمانيا بعد نصف ساعة من المخالفة!

الرياضة

طرد لاعب في ألمانيا بعد نصف ساعة من المخالفة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkr4

تلقى جونيور برومادو، مهاجم هانزا روستوك، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، بطاقة حمراء، بعد نصف ساعة من ارتكابه المخالفة التي تسببت في طرده، خلال لقاء فريقه مع شالكه، الأحد.

وجاء التأخر الطويل، عقب توقف اللعب بعد وقت قصير من ارتكاب برومادو خطأ يستوجب الطرد ضد بليندي إدريزي، لاعب شالكه، حيث وقعت مشاحنات بين المشجعين في المدرجات، وعاد لاعبو الفريقين لغرف تبديل الملابس.

إقرأ المزيد
قبل المونديال.. الفيفا يوافق على طلب الاتحاد السعودي
قبل المونديال.. الفيفا يوافق على طلب الاتحاد السعودي

وتلقى برومادو بطاقة صفراء في البداية، ولكن قبل استئناف اللقاء مباشرة، تدخل حكم الفيديو المساعد(فار)، ليلغي الحكم نيكولاس فينتر، الذي أدار المباراة، الإنذار، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب هانزا روستوك، بعد ضربه إدريزي بمرفقه في وجهه، عقب التحقق من اللعبة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا