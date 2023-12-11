منع المشجعين الإسبان من السفر إلى فرنسا لحضور دوري أبطال أوروبا

سيتم منع المشجعين الإسبان من السفر إلى فرنسا لحضور مواجهة إشبيلية ولانس الفرنسي غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه سيمنع مشجعي نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم من حضور مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مع لانس، حسبما نقلت عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وفي وقت سابق، وقع دارمانين قرارا يحظر على مشجعي بعض الأندية التي تلعب في البطولة وكأس فرنسا السفر لحضور المباريات المقبلة خارج أرضهم مع زيادة خطر حدوث اشتباكات بين المشجعين.

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وجاء هذا القرار كرد فعل على وفاة أحد مشجعي فريق نانت بعد اشتباكات مع جماهير نيس قبل مباراة الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة لانس وإشبيلية غدا الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ومن أصل 6 مرات لعبها إشبيلية في الأراضي الفرنسية، لم يفز سوى مرة واحدة في موسم 2020-2021 على ستاد ريمس بنتيجة 3-1.



وفي موسم 2021-2022، تعادل إشبيلية مع ليل في فرنسا.



وعلى ملعب ليل أيضا، خسر إشبيلية مرتين في كأس اليويفا بهدف نظيف، الأولى في موسم 2004-2005، والثانية في موسم 2005-2006.



وفي موسم 2016-2017، تعادل إشبيلية مع مضيفه ليون، كما خسر في موسم 2010-2011 في الأراضي الفرنسية على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4.

ويحتاج النادي الأندلسي إلى الفوز لتحقيق المركز الثالث والانتقال للعب في الدوري الأوروبي.

المصدر: "وكالات"