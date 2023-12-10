لاعب ياباني يوقع أضخم عقد في تاريخ الرياضة

وقع لاعب البيسبول الياباني، شوهي أوهتاني، عقدا مدته عشر سنوات مع فريق لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي بقيمة 700 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع دوري البيسبول الرئيسي (MLB).

ويعتبر هذا العقد الأكبر على الإطلاق في تاريخ دوري البيسبول الرئيسي وفي الرياضة بشكل عام.

Shohei Ohtani now tops the list for biggest contracts in MLB history! 💰 pic.twitter.com/1aq3nSx9Ht — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 9, 2023

وتتفوق هذه الصفقة على صفقات كثيرة في رياضات مختلفة بما فيها كرة القدم.

وتتجاوز هذه الصفقة، صفقة انضمام نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو لمدة عامين إلى نادي النصر السعودي، حيث ينص الاتفاق بين الطرفين على حصول البرتغالي على راتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون دولار.

ويبلغ شوهي أوهتاني من العمر 29 عاما ويلعب منذ عام 2018 لفريق لوس أنجلوس آنجلز الذي غادره هذا العام بعد انتهاء تعاقدهما.

وشارك أوهتاني في مباراة كل النجوم "MLB All-Star" بدوري البيسبول الرئيسي ثلاث مرات.

المصدر: rsport