 
مباشر

لاعب ياباني يوقع أضخم عقد في تاريخ الرياضة

الرياضة

لاعب ياباني يوقع أضخم عقد في تاريخ الرياضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wklb

وقع لاعب البيسبول الياباني، شوهي أوهتاني، عقدا مدته عشر سنوات مع فريق لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي بقيمة 700 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع دوري البيسبول الرئيسي (MLB).

ويعتبر هذا العقد الأكبر على الإطلاق في تاريخ دوري البيسبول الرئيسي وفي الرياضة بشكل عام.

وتتفوق هذه الصفقة على صفقات كثيرة في رياضات مختلفة بما فيها كرة القدم.

وتتجاوز هذه الصفقة، صفقة انضمام نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو لمدة عامين إلى نادي النصر السعودي، حيث ينص الاتفاق بين الطرفين على حصول البرتغالي على راتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون دولار.

ويبلغ شوهي أوهتاني من العمر 29 عاما ويلعب منذ عام 2018 لفريق لوس أنجلوس آنجلز الذي غادره هذا العام بعد انتهاء تعاقدهما.

وشارك أوهتاني في مباراة كل النجوم "MLB All-Star" بدوري البيسبول الرئيسي ثلاث مرات.

المصدر: rsport

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا