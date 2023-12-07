رابطة الدوري الألماني تجهز خطة صادمة للجماهير

يخاطر مسؤولو كرة القدم الألمانية بإثارة غضب الجمهور بعدما أكدوا مرة أخرى أنهم سيحاولون التوصل لاتفاق الاثنين المقبل يتيح إدخال المستثمرين من الخارج للبوندسليغا ودوري الدرجة الثانية

وسيكون اجتماع رابطة الدوري الألماني، يوم الاثنين المقبل، هو المحاولة الثالثة للتوصل لاتفاق.

وتعني القواعد المعمول بها منذ فترة، أنه لا يمكن للأندية الألمانية أن يمتلكها مستثمرون كبار، لذلك تم طرح فكرة جلب شريك للرابطة ككل في محاولة لجعل الدوري الألماني أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

وقامت رابطة الدوري الإسباني بشيء مماثل فيما يتعلق بالملكية الخاصة، وقام مارك لنز وشتيفن ميركيل، المديران الإداريان لرابطة الدوري الألماني، بحملة لإنجاح الصفقة في مجلة "كيكر" المعنية بأخبار كرة القدم.

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وقال ميركيل: "لا يوجد لدينا ما نخفيه".

في الوقت نفسه أكد لنز أن أي شريك سيحصل فقط "على حقوق محدودة في القرارات في المجالات التجارية".

وأضاف: "إذا لم يوافق مرشح محتمل على الخطوط الحمراء، بالتالي لن يكون الشريك المناسب لنا".

ولكن يبدو أن الجماهير في أغلب الأندية الألمانية ضد هذه الخطة بناء على الأغاني واللافتات في المباريات الأخيرة.

المصدر: "وكالات"