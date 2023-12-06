نجم ليفربول السابق: محمد صلاح ضحية هدوئه

يرى لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح ضحية "هدوئه" ما جعله لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في عالم كرة القدم.

ويقول الإسباني غارسيا لاعب ليفربول السابق لـ"سبورتس كيدا" إن النجم المصري ضحية الهدوء الذي يتسم به.

مضيفا: انظر إلى محمد فهو لاعب هادئ جدا، لا يبحث عن إثارة الجدل ولم يدخل في مشاكل ولا يتصدر صفحات الجرائد، ولهذا هو لا يحصل على التقدير اللازم، أحيانا يجب أن تثير الجدل لتحصل على ما تستحق.

وتابع: عندما كانت هناك فرصة لأن يترك النادي، كان الجميع يترقب بحذر، هذا يدل على أهميته البالغة في النادي، أعتقد أن الناس يعرفون أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول خلال الـ50 عاما الماضية، ولهذا يحبونه.

Former Liverpool forward Luis Garcia has delivered his verdict on Mohamed Salah’s legacy and revealed where he would rank the forward in terms of Anfield greats 👇https://t.co/7iKiZF03Hj — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) December 5, 2023

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ويتألق صلاح خلال الموسم الحالي، بتسجيله 10 أهداف وصنع 6 في 14 مباراة لعبها، بعدما ارتبط بالانتقال من ليفربول الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025.

ويقترب صلاح من مئويته التهديفية الثانية بقميص ليفربول، وذلك عقب وصوله لهدفه رقم 199 في مختلف البطولات.

وسيصبح النجم المصري قريبا خامس لاعب في تاريخ الريدز، يصل إلى 200 هدف، متفوقا على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا.

المصدر: "وسائل إعلام"