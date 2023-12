من يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة أمم أوروبا؟

Cristiano Ronaldo in the EUROS:



• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Goals (14) ⚽️

• 𝟐𝐧𝐝 Assists (7) 🅰️

• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Wins (12) ✅

• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Matches (24) 👕

• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Tournaments (5) 🏆

• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Braces (4) 😁

• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Penalties (3) 🎯

• 𝐌𝐨𝐬𝐭 Teams scored against (7) 🌎 pic.twitter.com/ZfeCr6Co2M