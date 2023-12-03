أول تعليق لكولر بعد تعثر الأهلي أمام يونغ أفريكانز

أشاد مدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر، بأداء لاعبيه رغم سقوطهم في فخ التعادل 1-1 مع مضيفهم يونغ أفريكانز التنزاني أمس السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة "قدمنا مباراة جيدة، في الشوط الأول كانت لدينا فرصة أو فرصتان وكانت أهدافا محققة".

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وأضاف المدرب السويسري "كما كنا الأفضل في الشوط الثاني بفضل البدلاء حيث سيطرنا على نحو واضح وأضعنا فرصة ثانية بعد الهدف، وفي آخر خمس دقائق كنا نهاجم بطريقة مبالغ فيها وهو ما كلفنا استقبال هدف التعادل وكان يجب علينا الوقوف الجيد بعد التقدم".

وتابع "نتيجة التعادل مع يونغ أفريكانز قد تكون مرضية، خاصة أنها خارج الأرض مع الظروف من الرطوبة العالية في تنزانيا، درجة الحرارة المختلفة، ولكن بالنسبة للفرص التي أتيحت لنا كان من المفترض أن تكون نتيجة أخرى".

ورغم التعادل، فقد تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط أمام ميدياما الغاني وبلوزداد الجزائري اللذين يملكان ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يحتل يونغ أفريكانز المركز الرابع بنقطة واحدة.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات