مونديال الناشئين.. ألمانيا تهزم فرنسا في النهائي وتحصد لقبها الأول

أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم تحت 17 عاما للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي يوم السبت في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.

وتقدمت ألمانيا بهدفي باريس برونر "من ركلة جزاء"، بفضل نوح ودرويش في الدقيقتين 29 و51، قبل أن تقلص فرنسا الفارق عن طريق سايمون بوابريه (53).

وأكملت ألمانيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وينرز أوساوي (69)، ما سمح للفرنسيين بالمعادلة في الدقائق الأخيرة عن طريق ماتيس أموغو (85).

وفي ركلات الترجيح أهدرت فرنسا ثلاث محاولات في ظل تألق الحارس كونستانتين هايده، فيما أهدرت ألمانيا ركلتين.

🇩🇪 GERMANY WINS U17 WORLD CUP pic.twitter.com/44uuxpvdgC — ✍🏼 (@MunichComps) December 2, 2023

وكانت هذه المباراة النهائية تكرارا لنهائي بطولة أوروبا تحت 17 عاما في الثاني من يونيو الماضي، عندما خرجت ألمانيا منتصرة أيضا 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في بودابست.

وهذا اللقب العالمي هو الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية وحلت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997.

أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات