"اليويفا" يعلن عن قيمة الجائزة المالية المخصصة لبطل "يورو 2024"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه يعتزم تخصيص 331 مليون يورو لإجمالي الجوائز المالية للمنتخبات الـ24 المشاركة في بطولة أمم أوروبا للرجال لعام 2024.

وتتماشى الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات في النسخة المقبلة للبطولة مع جوائز بطولة "يورو 2020"، وتزيد بواقع 20 مرة على الجوائز التي خصصت لبطولة "يورو 2022" للسيدات.

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ويمكن لاتحاد كرة القدم الوطني الفائز بلقب "يورو 2024" الحصول على 28.25 مليون يورو كحد أقصى.

ويحصل كل منتخب مشارك على ما لا يقل عن 9.25 مليون يورو في البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في ألمانيا وتبدأ في 14 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تحقق البطولة حوالي 2.4 مليار يورو في شكل إيرادات تجارية.

ويترقب عشاق كرة القدم سحب قرعة نهائيات كأس أوروبا 2024 مساء اليوم السبت في مدينة هامبورغ ثاني أكبر المدن الألمانية.

المصدر: وكالات