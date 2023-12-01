الهلال يقسو على النصر في ديربي الرياض (فيديو)

تغلب نادي الهلال على جاره النصر بثلاثية دون رد يوم الجمعة في ديربي الرياض لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الهلال سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش "هدفين" في الدقائق 64 و90 و90+2 على الترتيب.

🎥:



اهداف الهلال ضد النصر



بصوت فارس عوض HD 🔥🔥



اسسسسسسسسستمتعوا •#الهلال_النصر



pic.twitter.com/7xiS2NEIX9 — كارتر ★ (@CARTER7ii) December 1, 2023

🎥:



اهداف الهلال ضد النصر



بصوت فارس عوض HD 🔥🔥



اسسسسسسسسستمتعوا •#الهلال_النصر



pic.twitter.com/7xiS2NEIX9 — كارتر ★ (@CARTER7ii) December 1, 2023

وأكمل الهلال الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي آل البليهي.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.

المصدر: RT