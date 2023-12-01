الهلال يقسو على النصر في ديربي الرياض (فيديو)
تغلب نادي الهلال على جاره النصر بثلاثية دون رد يوم الجمعة في ديربي الرياض لحساب الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وسجل ثلاثية الهلال سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش "هدفين" في الدقائق 64 و90 و90+2 على الترتيب.
🎥:— كارتر ★ (@CARTER7ii) December 1, 2023
اهداف الهلال ضد النصر
بصوت فارس عوض HD 🔥🔥
اسسسسسسسسستمتعوا •#الهلال_النصر
pic.twitter.com/7xiS2NEIX9
🎥:— كارتر ★ (@CARTER7ii) December 1, 2023
اهداف الهلال ضد النصر
بصوت فارس عوض HD 🔥🔥
اسسسسسسسسستمتعوا •#الهلال_النصر
pic.twitter.com/7xiS2NEIX9
وأكمل الهلال الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه علي آل البليهي.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.
المصدر: RT