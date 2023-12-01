"Club One".. أول الأندية الرياضية الذكية في مصر

قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بزيارة تفقدية لنادي "Club One" بالمعادي، أول الأندية الرياضية الذكية فى مصر.

ويأتي ذلك استعدادا لافتتاح النادي المرتقب في الربع الثاني من العام المقبل، في إطار التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة لدعم تطوير الخدمات الرياضية الذكية والألعاب الإلكترونية في مصر.

ومن المتوقع أن يحقق النادي نقلة نوعية في مجال الرياضة، وأن يقدم تجربة رياضية ذكية فريدة لأعضائه، حيث يعد النادي الجديد خطوة هامة لدعم المنظومة الرياضية في مصر، تضمن تطويرها وفق أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية.

موضحاً ان نادي "Club One" سيعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتكنولوجيا لدعم الرياضيين في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة.

وسيقدم النادي الجديد لأعضائه مجموعة من الخدمات الرياضية الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التي تسمح للجميع بداية من الهواة وحتى الرياضيين المحترفين تحليل ومتابعة أنشطتهم الرياضية وتطويرها باستمرار.

وسوف يعتمد "Club One" على بنية تحتية تكنولوجية فائقة تسمح بالتكامل بين الأجهزة الذكية والأنظمة بداية من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تراقب حركات اللاعبين والظروف البيئية المحيطة، وحتى منصات التحليلات المتقدمة التي تعالج وتحلل البيانات التي تنتجها هذه الأجهزة.

كذلك يقدم النادي تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والألعاب التفاعلية لمنح الرياضات الإلكترونية أفاق أوسع وتجارب أكثر متعة وإبهارا.

المصدر: RT