بعد عام من الغياب.. نادال يعلن عودته لملاعب التنس

أعلن الإسباني رافائيل نادال، يوم الجمعة، عودته إلى ملاعب التنس من خلال مشاركته في دورة بريزبين مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له "بعد مرور عام من دون أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر من خلال دورة بريزبين (الأسترالية) في الأسبوع الأول من يناير".

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وتراجع في التصنيف العالمي في الوقت الحالي إلى المركز الـ663.

وسيحاول نادال المصنف أولا عالميا سابقا، استعادة مستواه السابق في أستراليا لكنه يهدف أيضا إلى أن يكون في كامل جاهزيته البدنية عندما يخوض بطولة رولان غاروس في يونيو 2024 وهي المفضلة له بعد أن توج بطلا لها 14 مرة وهو رقم قياسي من الصعب ليس فقط تحطيمه بل الاقتراب منه.

وخضع ابن الـ37 عاما لجراحتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في مايو الماضي أنه يريد أخذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.

وكان نادال ألمح في سبتمبر الماضي إلى إمكانية أن يكون عام 2024 الأخير له في الملاعب وقال "الماتادور" لقناة موفيستار: "قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100 في المئة لأنني لا أعرف".

المصدر: وكالات