 
مباشر

بلباو يقطع الطريق على برشلونة وريال مدريد ويمدد عقد نجمه نيكو وليامس

الرياضة

بلباو يقطع الطريق على برشلونة وريال مدريد ويمدد عقد نجمه نيكو وليامس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wirb

مدد الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامس عقده مع أتلتيك بلباو لمدة ثلاثة أعوام وتحديدا حتى عام 2027، حسب ما أفاد النادي الباسكي يوم الجمعة.

وحسب الصحافة الإسبانية، فقد أبدى فريقا ريال مدريد وبرشلونة رغبتهما في التعاقد مع نيكو الذي شارك مع منتخب "لا روخا" في مونديال قطر 2022، إلا أنه فضل تمديد عقده والبقاء في بلباو.

وقال بلباو الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان "الجناح الأحمر والأبيض مدد عقده حتى عام 2027 مع التحدي المتمثل في الاستمرار في تحديد تاريخ نادينا".

وكان عقد نيكو (21 عاما) الشقيق الأصغر للمهاجم إيناكي (29 عاما) الذي يلعب أيضا مع أتلتيك بلباو وقرر الدفاع عن ألوان المنتخب الغاني بدل الإسباني، ينتهي في يونيو 2024.

وسجل نيكو تسعة أهداف في 43 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا