رابطة الدوري الإسباني تدين الإهانات الموجهة لريال مدريد

أدانت رابطة الدوري الإسباني، التصرفات التي قامت بها جماهير فريق قادش، خلال مواجهة ريال مدريد في الدوري المحلي لكرة القدم.

وحل ريال مدريد، ضيفا على قادش، الأحد الماضي، على ملعب رامون دي كارانزا، في الجولة 14 من عمر الليغا، وانتهت المباراة بفوز الملكي 3-0.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رابطة الليغا استنكرت بشدة الإهانات التي وجهتها جماهير قادش إلى ريال مدريد.

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وأحالت رابطة الدوري الإسباني، الخميس، شكواها بشأن الهتافات المهينة التي أطلقتها جماهير قادش، إلى لجنة المسابقات ومكافحة العنف.

وأوضحت الصحيفة أن جماهير قادش قامت بترديد العديد من الأغاني المهينة لريال مدريد، كما أطلقوا صافرات الاستهجان ضد لاعبي الملكي.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه جيرونا.

المصدر: "وسائل إعلام"