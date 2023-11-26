ختامها مسك.. فيرستابن يتوج بجائزة أبو ظبي الكبرى (فيديو)

واصل النجم الهولندي ماكس فرستابن "سائق ريد بول" تألقه حتى النهائية، وتوج بلقب بطل جائزة أبو ظبي الكبرى، الجولة الختامية لبطولة سباقات سيارات الفورمولا 1، التي جرت اليوم الأحد.

وتفوق ماكس فيرستابن، الذي انطلق من المركز الأول، على شارل لوكلير سائق الـ"فيراري"، وتلاهما البريطاني جورج راسيل سائق الـ"مرسيدس".

واحتل سائق فريق "ريد بول" الآخر"، المكسيكي سيرخيو بيريز، المركز الثاني لكنه حصل على عقوبة التأخير خمس ثوان بعد السباق ليبتعد عن منصة التتويج.

وحقق ماكس فيرستابن (26 عاما) انتصاره الـ19 في 22 سباقا خلال العام 2023، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة أنجح سائقي الفورمولا 1 على مر العصور برصيد 54 انتصارا.

بينما خرج فريق "مرسيدس" من الموسم دون تحقيق أي انتصار للمرة الأولى منذ عام 2011 لكنه، حل في المركز الثاني في الترتيب العام للصانعين خلف "ريد بول".

المصدر: F1