تصفيات مونديال 2026.. ماني يقود السنغال لاكتساح جنوب السودان (فيديو)

قاد ساديو ماني، منتخب السنغال لبداية قوية في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك من خلال الفوز برباعية نظيفة على ضيفه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، باب سار الهدف الافتتاحي بعد دقيقة واحدة من انطلاقة المباراة، قبل أن يضيف ماني (6 و57)، ولامين كامارا (45) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وانتزعت السنغال صدارة المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديموقراطية الفائزة سابقا على موريتانيا 1-0، فيما يأتي السودان ثالثا بالتساوي مع توغو الرابعة بنقطة واحدة بعد تعادلهما في اللقاء الذي جمعهما (1-1).

ويتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتأمل السنغال في التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد 2002، 2018 و2022، والثالثة تواليا.

المصدر: وكالات