راموس يوضح سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد (فيديو)

كشف نجم نادي إشبيلية، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، سبب رفضه التوقيع لمشجع كان يحمل قميص ريال مدريد، النادي الأسبق لراموس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لراموس وهو يقف بسيارته أمام عشرات المشجعين الذين كانوا ينتظرونه حيث وقع المدافع المخضرم على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين رغم إصرار المشجع على الحصول على التوقيع في أكثر من مناسبة، قبل أن يغادر اللاعب المكان.

Does anyone know why Ramos refused to sign the Real Madrid shirt? pic.twitter.com/i8ST09tZLH — WolfRMFC (@WolfRMFC) November 17, 2023

وبعد الجدل الذي أثاره الفيديو المنتشر، خرج راموس عن صمته، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس": "قبل تلك اللحظة وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لنادي ريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبيعونها في المزاد العلني أو عبر الإنترنت".

Antes de ese momento ya le había firmado unas 6 camisetas del @realmadrid.

Y luego es gente que las subasta o vende en Internet… https://t.co/viiEsZu0r5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 18, 2023

ويعتبر راموس من أساطير ريال مدريد حيث لعب معه 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، قبل أن يرحل عنه في العام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT