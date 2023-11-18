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راموس يوضح سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

راموس يوضح سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد (فيديو)
Globallookpress
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كشف نجم نادي إشبيلية، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، سبب رفضه التوقيع لمشجع كان يحمل قميص ريال مدريد، النادي الأسبق لراموس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لراموس وهو يقف بسيارته أمام عشرات المشجعين الذين كانوا ينتظرونه حيث وقع المدافع المخضرم على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين رغم إصرار المشجع على الحصول على التوقيع في أكثر من مناسبة، قبل أن يغادر اللاعب المكان.

وبعد الجدل الذي أثاره الفيديو المنتشر، خرج راموس عن صمته، وكتب عبر حسابه في منصة "إكس": "قبل تلك اللحظة وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لنادي ريال مدريد، ومن ثم هناك أشخاص يبيعونها في المزاد العلني أو عبر الإنترنت".

ويعتبر راموس من أساطير ريال مدريد حيث لعب معه 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، قبل أن يرحل عنه في العام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT

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